Internautas critican a Dani Duke por su 'enorme' cola; la comparan con Yina Calderón

La influencer Dani Duke está disfrutando de unos días de vacaciones en Europa junto a su pareja, el creador de contenidos La Liendra y sus amigos La Segura , Alexa Mena y Daiky Gamboa.

La joven ha compartido por medio de sus redes sociales algunos videos y fotos en los que muestra que la están pasando demasiado bien, tanto es así que viajaron a Ibiza para celebrarle el cumpleaños a La Liendra.

En Instagram ellos compartieron una filmación en la que se ve que hacen tremenda 'rumba' en un yate que alquilaron y con música a todo volumen Dani Duke comienza a bailar reguetón junto a su amigo Daiky Gamboa.

Allí la influencer usa un vestido de baño con el que deja ver a la perfección su cola, la cual ha llamado mucho la atención entre miles de internautas, quienes la llegaron a comparar con la empresaria de fajas, Yina Calderón .

Dani Duke baila bastante sensual y en un momento su novio se une 'al parche' y entre los tres se mueven al ritmo de Ryan Castro y Feid con la canción 'Monastery'.

La filmación fue rescatada por la cuenta de chismes llamada Rechismes, y allí ya cuenta con más de 600 mil reproducciones y comentarios como: "La nueva yina calderón 😂", "La liendra acabó con dany😂", "Como desveo esto?", "Eso parece un planchon en guatape con tanto mañe a bordo".

Recordemos que el grupo de amigos ha visitados diferentes lugares como Paris , Amsterdam, y Roma. Entre sus planes estaba visitar la casa del Papa Francisco sin embargo, a Dani Duke le negaron la entrada a la Basílica de San Pedro por la manera en que iba vestida.

La Liendra aprovechó para compartir esa experiencia. En un video dijo: "No la dejaron ingresar por estar así, muéstrame. Está en ‘short’, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la iglesia".