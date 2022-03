J Balvin desilusionó a sus fans con su presentación en el Estéreo Picnic

Tras la cancelación del Estéreo Picnic en el 2019 por la pandemia, este año el festival era uno de los eventos más esperados por todos los colombianos. Pues además de una interesante cuota internacional, el evento contaría este año con la participación del cantante colombiano J Balvin , quien hoy figura como uno de los personajes más importantes e influyentes de la cultura pop.

Balvin era uno de los artistas principales del 'line up' del segundo día, por lo tanto las expectativas de todos frente al artista eran muy altas. Sin embargo, todo parece indicar que en vez de llevarse la mejor impresión, los asistentes al festival quedaron 'desinflados' con su presentación, pues a través de las redes sociales han sido varios los que se han quejado de lo 'flojo' que estuvo su espectáculo.

Publicidad

“El Show de J Balvin fue desastroso, el man no sabía qué hacer, Por poco canta el Mapalé para que la gente no se siguiera yendo. Fue una sesión de karaoke, ni siquiera cantó”, escribió un internauta a través de Twitter.

Publicidad



Y es que según cuentan algunos asistentes cuando el cantante paisa empezó a cantar el lugar estaba completamente lleno, y a medida que el show fue avanzando, la gente empezó a irse hacia otros sitios pues el espectáculo de Balvin no logró cautivarlos, puesto que el cantante se percibía con poco energía y además no contó con una puesta en escena imponente como suele tener en sus shows propios.

“Me disculpan, pero ese show de J Balvin es lo más flojo que he visto en el FEP. No te canta una entrada y encima esconde a la banda y al DJ en las esquinas. Un ego gigante para una persona que se veía mínimo en frente de esas tres pantallas del escenario”, comentó uno de sus fans.

Publicidad

El cantante por su parte no se ha manifestado al respecto de ninguna manera.