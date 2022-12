Jessica Cediel dejó ver su rostro sin maquillaje y despertó todo tipo de comentarios

Para nadie es un secreto que Jessica Cediel es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y quien suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que le gusta mostrarse tal cual es.

Por ese motivo hace poco decidió compartir con sus millones de seguidores en todo el mundo un corto video en el que se mostró al natural y sin una sola gota de maquillaje. Mientras la presentadora estaba en su carro se enfocó la cara, la parte de los pómulos y mostró que allí tiene algunas manchas.

En la filmación Jessica Cediel dijo: "Miren las manchas niñas, mis vacaciones, mi piel es así manchada, yo que hago. Mancha, Mancha, mancha, esta soy yo sin filtros ni maquillaje, solo un poco de protector solar. No me las tapé".

De esta manera la presentadora de 'La Descarga' se quiso mostrar tal cual es y dejar a un lado los comentarios de que las personas que aparecen en televisión son perfectas, pues en muchas ocasiones esto no es así.

Junto a su video Jessica Cediel escribió: "Así soy yo, para que cuando me vean en la calle no critiquen. No tener la piel perfecta es perfecto".

La filmación fue rescatada por la cuenta de Rastreandofamosos en Instagram y allí varios internautas han dejado sus comentarios al respecto: "Cada día me convenzo de que una de las mejores pieles de la farándula es la de la Tejeiro. Esa vieja se da el lujo de salir a la calle sin una gota de maquillaje y tiene la piel de bebé 😍", "Igual se ve hermosa 😍😍", "El problema no es que la critiquen, el problema es que usan tanto filtro que claroooo uno las ve en la calle y dice, pero como así, en redes es perfecta ! 💁‍♀️", y muchos más.

