Desgarrador mensaje de novia de ladrón muerto en Barranquilla: "No pensaste en nuestro hijo"

Yuneisy Rico es la novia del señalado delincuente Mateo Mejía que perdió la vida durante una balacera que se registró en el norte de la ciudad de Barranquilla luego de atracar una lujosa relojería.

Por medio de un estado en su WhatsApp , la joven le reprochó al joven no haber pensado en su hijo antes de cometer el robo.

Publicidad

Junto a una foto en la que aparece el fallecido junto al pequeño, la mujer escribió: "Mateo, por qué no cogiste consejos, por qué no pensaste en nuestro hijo, como te lo decía muchas veces. Ahora quién va a darle el frente a él, qué le diré cuando me pregunte por ti. Muchas veces te dije, cambia Mateo, cambia. No me escuchaste, ahora mi hijo se quedó sin ti".

Publicación de la novia de ladrón muerto en Barranquilla /Foto: captura de pantalla WhatsApp Yuneisy Rico.

Mensaje de ladrón muerto en atraco en Barranquilla

El pasado lunes 26 de diciembre dos hombres intentaron cometer el mayor robo de sus vidas, sin embargo, todo se salió de control cuando en un momento se enfrentaron a la vigilancia privada y policías que se encontraban cerca y quienes frustraron el atraco de más de 100 millones de pesos.

Publicidad

El informe que dio a conocer la Policía en su momento dijo: "varios sujetos se encontraban cometiendo un hurto en el local de razón social Mundo Reloj, al llegar la patrulla se generó un intercambio de disparos donde los uniformados lograron impactar a uno de los delincuentes, quien falleció mientras recibía atención médica".

El señalado ladrón que murió fue identificado como Mateo Mejía y varias personas se pusieron en la tarea de buscar sus redes sociales hasta encontrar su perfil de Facebook en el que se vio la avaricia por el dinero.

Publicidad

Una de las fotos que tenía Mateo en su perfil era una bolsa de basura llena de dinero y junto a esto un mensaje que decía: "pronto, no dejaré de zonyar".

Publicación en Facebook del delincuente abatido en Barranquilla /Foto: Facebook Mateito Mejía

Te puede interesar: Recetas de comida fáciles para la Navidad