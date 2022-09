Jhonny Rivera ganó millonaria compra en un almacén de cadena gracias a una fanática

Jhonny Rivera dejó sorprendidos hace poco a todos sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram al contar una particular anécdota que le sucedió al ganarse más de dos millones de pesos en un reconocido almacén de cadena.

Según lo que dijo el artista por medio de un video, se encontraba haciendo una larga fila para pagar unos electrodomésticos, pero una fanática logró reconocerlo y decidió tener un buen gesto con él, pues le cedió su puesto en la fila.

Publicidad

Luego Jhonny Rivera procedió a hacer el pago de su compra, cuando la persona que estaba en la caja le pidió que oprimiera un botón para participar en un sorteo al que todo comprador tiene acceso.

Al oprimirlo se llevó una gran sorpresa, pues ganó 2.773.000 pesos en su compra, lo que lo dejó en el momento sin palabras y bastante impactado, pues al parecer la suerte jugó a su favor gracias a la amabilidad de la fan que le dio su lugar en la inmensa fila.

“Nosotros no superamos eso que nos pasó, es que es muy increíble, yo estaba allá atrás y yo iba a pagar dos televisores, cuando la señora me llama, me reconoció y me dice pase y me cede el puesto. Pasé y me pidió una fotico y cuando pago yo, pum, me gané 2.773.000. Eso es increíble, insólito”, expresó el cantante.

Los comentarios de inmediato no se dieron a esperar, sin embargo, uno en particular le causó curiosidad a Jhonny Rivera, ya que le escribieron: “¿No le obsequió plata a la señora que le hizo el favor de darle su puesto, la necesitaba más?”.

Publicidad

El cantante no dudó rápidamente en dar respuesta, así que expresó que él no le obsequió nada de dinero a la mujer porque creyó que no lo necesitaba y aparte ella no le pido que tuviera ese tipo de gesto por el favor que le hizo.

“No, no le di nada porque estuve charlando con ellos mientras hicimos la fila y me estaban contando que tenían una hija que tenía como 20 caballos. Era gente, creo yo, de dinero”, dijo el artista para sacar de la duda al seguidor con su pregunta.

Publicidad

Te puede interesar: Condón para sexo oral probado por Yaya 🔥 - La Kalle