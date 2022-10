Juan Duque revela detalles de ruptura con Lina Tejeiro: "La relación no terminó por infidelidad"

Lina Tejeiro y Juan Duque fueron por un tiempo una de las parejas que más llamó la atención de los medios de comunicación pues desde que la actriz dio por finalizada su relación con Andy Rivera , no se le había conocido un nuevo amor.

Sin embargo, la felicidad duró muy poco pues el cantante paisa confirmó por medio de su cuenta oficial de Instagram que su relación amorosa con Lina Tejeiro había terminado hace algunos días.

En un video en el que le se vio algo triste, Juan decidió hablar y explicar que fue lo que sucedió para evitar que comenzaran los malos rumores al respecto.

En la filmación el cantante comenzó diciendo que todo fue una decisión de la actriz: "Solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien. Hace más de 15 días ya habíamos cortado toda comunicación, por darle espacio a ella".

Así mismo, aseguró que espera que este momento no manche su carrera musical por la que ha estado trabajando durante tantos años: "En serio, ojalá esto no manche mi carrera musical que he trabajado con tanto empeño durante estos años, que le he metido amor, que he hecho muchas cosas y no voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo".

Recordemos que en días pasados Lina Tejeiro también había publicado una frase en su cuenta oficial de Twitter que daba indicios del fin de su noviazgo.

Allí la joven escribió: "¿Viste?, quien juega tiene que saber perder".

Esta noticia tomó por sorpresa a muchos pues recién estaba comenzando y no se esperaba que fuera a terminar tan pronto.

En las redes se les estuvo viendo bastante felices en los últimos días, tanto es así que Juan Duque celebró el cumpleaños de la actriz junto a familiares y amigos en la casa de ella en la ciudad de Bogotá a inicio del mes de octubre.

