Junto a emotivo mensaje, Linda Palma publicó video de cuando tuvo que volver a aprender a caminar

Linda Palma hinchó los corazones de sus seguidores con un video en el que demostró que los obstáculos, por más difíciles que sean, se pueden superar. Esta vez sacó de entre el baúl de los recuerdos una grabación de 2017 de una de las terapias de recuperación cuando sufrió quebrantos de salud y fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

Junto al video publicó un hermoso de mensaje de optimismo con el que envió la mejor energía a las personas que enfrentan circunstancias difíciles y a las personas en general en medio de la pandemia:

“Pongo este video porque estoy segura que tú que me lees también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serías capaz de superarlas (…) Este momento que estamos viviendo es un gran desafío para gran parte de la humanidad, pero por más duras que sean las pruebas, con FE TODO ES POSIBLE”, escribió la presentadora.

Por supuesto, sus seguidores la llenaron de buenos mensajes en los que le agradecieron compartir una experiencia de vida como la de ella porque “puede ser motivante para quienes lo necesitan”.

Linda Palma siempre ha sido muy transparente con sus fans en cuanto a su enfermedad, les ha contado detalles y cómo gracias a unos buenos doctores y sus ganas de vivir la ayudaron a seguir adelante.