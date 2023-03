Karol G deja poco a la imaginación desde la playa con llamativo bikini; no la bajan de sirenita

La cantante paisa Karol G está viviendo uno de los mejores momentos en su vida personal después de lanzar hace poco su trabajo discográfico llamado 'Mañana será bonito', en el que hizo algunas colaboraciones con grandes artistas y una de ella es la barranquillera Shakira.

Y es que el tema 'Te Quedé Grande' ha sido todo un éxito total a nivel mundial, logrando romper varios récords gracias a sus millones de seguidores.

En la canción, la expareja de Gerard Piqué y la artista de Medellín, al parecer, la hacen varias indirectas tanto a Anuel AA como al exfutbolista español, pues en algunas partes dicen: "Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido, lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río (yo me río)".

Después de trabajar tanto y realizar una gira a nivel mundial, Karol G decidió darse un tiempo para descansar y recargar batería, por ese motivo se fue de vacaciones a un lugar paradisiaco en Puerto Rico y desde allí se tomó unas fotos dignas de una postal con las que derrochó sensualidad al mostrar cada una de sus marcadas curvas usando un diminuto vestido de baño de dos piezas.

Pero sin lugar a dudas fueron dos fotos las que más le gustaron a sus fans, se trata de la primera y la última pues allí dejo ver su cuerpo de frente con un brasier chiquito tapando las zonas importantes y en la otra dejó ver su enorme retaguardia saliendo un poco del agua mientras estaba boca abajo.

Junto a su publicación, la joven cantante escribió: "Quería un día para mí, para agradecer y disfrutar … Y así se ve en fotos ☀️🌊🐠🦀🌴🌺"

