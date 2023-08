Shakira y Anuel AA: reviven video viral cuando cantaron juntos

Shakira y Karol G lanzaron hace poco la colaboración en la canción 'Te Quedo Grande', un tema que sin lugar a dudas tiene varias frases controversiales que estarían dirigidas a sus exparejas Anuel AA Y Gerard Piqué.

"Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias" o "Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido", es una parte de la letra 'TQG'.

Luego de esto, Anuel lanzó su canción llamada 'Más Rica Que Ayer', la cual dice: "Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme, si tú me perdona', te perdona' lo que hicimo', ustede' no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo', yo era un ignorante y manejarlo no supimo', a vece' lo que damo' no es lo que recibimo', ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere' sigo siendo el nene y me escribe', tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué".

Al parecer, esta sería su respuesta a la canción de Karol G y Shakira y con la letra quedaría claro que él espera poder volver con la paisa algún día.

Ahora, varios internautas se pusieron la tarea de encontrar una 'vieja' canción que interpretaron Shakira y Anuel AA y se animaron a asegurar que 'ni Judas se atrevió a tanto'.

Se trata del tema 'Me Gusta' que fue lanzado el 13 de enero del año 2020, sin embargo, es importante recordar que este tema fue grabado cuando aún no existía la pelea entre Karol G y el puertorriqueño.

Por otro lado, recordemos que hace poco Anuel anunció su divorcio con la cantante Yailin y aunque están esperando una bebé, él aseguró que va a ser un papá presente y que siempre estará para su expareja, pues será parte de su familia al ser la mamá de la pequeña Catleya.

