Recientemente el cantante puertorriqueño Anuel AA, lanzó una nueva canción la cual bautizó como 'Más rica que ayer'. En redes sociales, muchos aseguraron que ésta fue una respuesta para la canción ‘TQG’ escrita por su expareja Karol G y Shakira.

Sin embargo eso no fue lo más sorprendente, pues al finalizar el video, Maluma hizo una participación corta que sería el abrebocas de una colaboración que podría darse entre los dos artistas, pues recientemente se dice que se les ha visto frecuentarse.

Y es que todo parece indicar que entre el 'Pretty boy' y Anuel AA algo se está cocinando, pues en su cuenta de Instagram Maluma posteó una foto en la que aparece posando junto al puertorriqueño.

“Siempre Flow Maluma, siempre real G” fue la frase que acompañó la foto que ha generado todo tipo de reacciones por parte de los fanáticos del colombiano.

“¿Maluma no había más gente para hacer una colaboración, que no fuera un expresidiario?”, “Ay no Juan Luis de ti no lo esperaba”, “¿Qué pasó con nunca Flow Maluma?”.

Pese a ello una publicación de @djluian, un compositor bastante reconocido de Puerto Rico confirmaría las sospechas, pues él publicó otra foto en la que no sólo aparece Maluma y Anuel AA, sino también J Balvin. Un post que emocionó a los amantes del reguetón.

