Karol G sacó a relucir su fresita y confirmó que las curvas están de moda

Con el paso de los años Karol G se sigue convirtiendo en una de las artistas referentes de la música colombiana a nivel nacional y quien con su forma de ser se ha ganado el cariño y respeto de sus millones de seguidores en diferentes lugares.

Para nadie es un secreto que la paisa suele mostrarse sin filtros en las redes sociales y evidencia de esto son las fotos que publicó hace poco en su cuenta personal de Instagram, en las que dejó claro que ama su cuerpo tal cual es al posar en un diminuto vestido de baño, con el que se robó todas las miradas.

En las imágenes la cantante paisa sacó a flote su sensualidad y miró a la cámara en dos oportunidades regalando una sonrisa algo tímida.

Junto a su publicación la interprete de '200 copas' escribió: "… y quien dijo que yo era flaquita ? THICK MAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 💦 … Las curvas siempre de moda pues 🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 Besitos !!!!!".

"Mujer más hermosa por dentro y por fuera ❤️", "Pero ella era muy delgada cuando comenzó… No? Su belleza no tiene nada que ver con su peso… Ni la da ninguno de nosotros!!! Solo bellos solo por ser la creación de nuestro señor 😇", "La mamá de las BICHOTAS 😻", "Tu no ere' bebecita tu ere' bebesota", son algunos de los comentarios de colegas en la farándula nacional e internacional y algunos de sus seguidores.

Por otro lado, Karol G hace poco publicó en su Instagram una serie de fotos dejando ver sus bubis en primer plano, algo con lo que puso a volar la imaginación de más de uno.

Allí 'La Bichota' uso al parecer unas medias de malla con un escote bastante pronunciado; atuendo que sacó suspiros y con el que ratificó de nuevo que es una de las mujeres más bellas del país.

