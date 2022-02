Karol G se pone a dieta esperando despertar más suspiros en sus fans

Karol G es una de las cantantes más famosas no solo en Colombia sino a nivel internacional y siempre usa mucho sus redes sociales para mantener al tanto a sus fans de lo que está haciendo en su vida personal y profesional.

Hace poco la artista compartió una foto que puso a suspirar aún más a sus fans y es que junto a la imagen dejó un emotivo mensaje para reflexionar.

Allí la artista le cuenta a sus más de 47 millones de seguidores en Instagram que se va a poner a dieta para sentirse bien con ella misma.

En su publicación la vemos tomándose una foto frente a un espejo, usando lentes negros y ropa deportiva. A un costado Karol G escribió: "Después de dos semanas de darme mis gusticos, de comer cero saludable y no pisar el gym ni pa´ saludar, aquí estoy otra vez!!! Por fin me motivé".

Además, dejó claro que lo hace por ella misma y no por aparentarle a alguien: "No por nadie, no por el sistema ni los estándares de belleza... Lo hago por fortalecer mi disciplina, compromiso, por amor propio, por como quiero verme y por supuesto, por mi salud".

Con su publicación quiso dejarle un mensaje a sus fans para que todas las cosas las hagan pero en el tiempo de cada uno: "Ve a tu tiempo, hazlo a tu ritmo, pero si es algo que sueñas, hágale pues".

La publicación fue rescatada por la cuenta de rechismes y allí llegaron miles de comentarios de internautas de todo tipo: "Y que me dicen de la canción mamiii le tiro durísimo a anuel..", "Así es, para los que creen que es perfecta, nada es perfecto y e las redes solo vemos lo que la gente quiere mostrar nada más.. es talentosa esa mujer", "Es perfecta como sea y es verdad uno no debe hacer las cosas por nada ni por nadie si no por uno.", y muchos más.