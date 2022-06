Kathy Sáenz revela los motivos de salud que la llevaron a dejar la actuación

Kathy Sanz es sin duda una de las mujeres más guapas y talentosas de nuestro país, la actriz ha hecho parte de producciones muy importantes y exitosas de nuestro país jugando el rol de protagonista y antagonista; lo cual desde el punto de vista de su esposo el también actor Sebastián Martínez resulta un trabajo muy exhaustivo, por lo que la actriz ha enfocado sus energías a otros proyectos.

Así lo reveló Martínez hace unos meses en sus redes sociales cuando le contó a todos sus seguidores que su compañera sentimental dejaría de actuar.

“El trabajo de la actuación es un trabajo difícil, pesado. Kathy lleva muchos años actuando y ha encontrado una motivación en su emprendimiento, algo que la motiva, que la llena, y que además está ayudando a los demás”.

Lo anterior habría dado respuesta a los cuestionamientos que en diferentes ocasiones los seguidores de la mujer le hicieron acerca de cuando volverían a verla en las pantallas, derrochando todo su talento. Sin embargo, lo expuesto por Sebastián no encerraría todos los motivos que impulsaron a la actriz a dejar a un lado su principal profesión, por lo que a través de una entrevista que le concedió Kathy a un reconocido programa de chismes nacional, la exreina contó que la decisión también fue impulsada por temas relacionados con su salud.

“Cuando uno protagoniza o antagoniza, la carga de trabajo es muy fuerte y muy pesada. No tienes fines de semana, no tienes nada, las doce horas (...) Entonces, siempre me empezaba a enfermar y me enfermaba, no había proyecto donde no me enfermara. Pero igual, así, era lo que amaba hacer y la actuación siempre fue esa inspiración y lo que me fascinaba hacer” señaló la mujer, quien complementó lo que inicialmente había dicho su pareja sobre su emprendimiento.

“Cuando arranco con mi empresa, dije que ya no podría actuar, porque me quita todo el tiempo del mundo y dos cosas a la vez, no las podría hacer. Se dio la pandemia, y fue divino, porque cuando las cosas llegan así, todo empieza a fluir de una manera correcta”, puntualizó.