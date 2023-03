La 'Barbie colombiana' se hizo retoque en la cara y se ve extraña: "Parezco el emoji del ovni"

Tatiana Murillo, más conocida en el país como 'La Barbie Colombiana', de nuevo vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales, recordemos que hace algunos meses fue duramente criticada por los internautas por someter a su pequeña hija de 13 años a una rinoplastia y luego a un aumento de labios.

Al respecto, la mujer dijo: "Mientras que a mis detractores les pido que no hagan show, lo que pasa es que ven una mujer sin tabúes y se asustan, porque todo es show para ustedes...".

Y en esta oportunidad es tendencia en las diferentes plataformas digitales debido a una cirugía plástica que se hizo en su rostro.

Por medio de un video 'La Barbie Colombiana' reveló que se sometió a un séptimo levantamiento de cejas y por lo que dejó escuchar en la filmación, no la pasó para nada bien, tanto es así que se llegó a comparar con un onvi.

"No me veo tan terrible como me siento. Este es el séptimo levantamiento de cejas, y lo hice estando hormonal, nunca lo hagan estando así. Esto duele como nunca. Parezco el emoji del ovni, pero de malas", dijo Tatiana Murillo en su momento.

La filmación fue compartida por diferentes cuentas de chismes y allí se ve a la mujer con su rostro bastante hinchado y la mujer reveló que ha llorado por el fuerte dolor.

Este video fue motivo para que de nuevo los internautas la volvieran a criticar por tantos sometimientos estéticos a los que se ha sometido, aunque también hubo personas que la apoyaron en su proceso de ser 'La Barbie Colombiana'.

"Tantos arreglos estéticos para usar filtros", "Es la plata y el cuerpo de ella...", "Solo le falta levantarse la autoestima", "No opino de su cuerpo y no me importa que se haga. Lo que me preocupa y me entristece es el mensaje que se está enviando a un montón de niñas y adolescentes que ven sus redes sociales y piensan que se debe tener dinero a costa de lo que sea para lograr ser o verse como ella o como otras 😢".

