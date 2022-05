“La buena vida”: Viuda de Diomedes Díaz enciende las redes con fotos en bikini

Luego de la muerte del 'cacique de la junta' Diomedes Díaz, la viuda del cantante Consuelo Martínez, continuó bastante activa en sus redes sociales , a tal punto que hoy en Instagram cuenta con una comunidad de 223 mil seguidores, que disfrutan cada día de los diferentes contenidos que la mujer publica. No obstante como suele ser común en la vida, nunca faltan los detractores que la señalan o la juzgan porque sí. porque no y por si las dudas.

Sin embargo, todo parece indicar que a la mujer muy poco le interesa y le afecta, pues luego de compartir tantos años con uno de los personajes más queridos pero al mismo tiempo más polémicos del país, aprendió a hacerse la ciega y la de los 'oídos sordos'. De hecho así lo reafirmó en una de sus últimas publicaciones, en la que la mujer mostró sus poco de sus curvas posando en un vestido de baño de dos piezas.

En la foto la cara de consuelo no alcanza a verse, sin embargo lo que si es muy notorio es que la mujer se ha realizado en su cuerpo algunas cirugías estéticas, que han generado que algunos la señalen de derrochar mal la plata que le dejó Diomedes. Fue por eso quizá que la mujer adjuntó a la foto el siguiente enunciado:

"Si la gente me da mala fama …. Yo me doy la buena vida 😉".

Noción que fue apoyada por muchos quienes a través de los comentarios la halagaron y la invitaron a hacer con su vida lo que se le diera la gana.

"Siga dándose la Buena Vida Sra Consuelo y que los demás hablen y hablen.. Total UD no le pide a nadie", "Muy guapa 👏 la gente nunca se le da gusto, así que a disfrutar de las bendiciones 🙌", "Usted es una mujer bella, una guerrera que ha pasado por mucho y bueno, tiene derecho a ser feliz, darse buena vida y tener dinero y disfrutarlo ".