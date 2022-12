La cantante de Jesse y Joy salió del CLOSET, se casó y va a ser mamá

La vocalista del dúo Jesse y Joy, Joy Huerta, sorprendió a sus seguidores anunciando que espera su primer bebé junto a su actual esposa, con quien lleva siete años de relación.

La cantante mexicana compartió un video de una ecografía acompañada de un emotivo mensaje en el que hizo públicas las tres noticias.

“Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mi es amor sin importar el género. Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino”.

“Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida. Me dedico a la música, y cuando me paro frente a mis queridos compañeros de prensa hablo sobre eso: mi trabajo, ni más, ni menos. Yo seré quien decide cuándo y cuánto compartir de mi vida privada e intimidad con el mundo como lo he hecho hasta el día de hoy”.

Joy, que inició su carrera junto a su hermano Jesse en el año 2006, concluyó con un mensaje de amor “Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles”.

