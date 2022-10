La Chilindrina, catalogada de racista tras reaccionar a concurso en que una morena la imita

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves se ha convertido en blanco de críticas y tema de conversación, luego que se despachara contra un programa de televisión que está buscando la mejor imitación de su icónico personaje ' La chilindrina' . Al parecer a la mujer le agradó muy poco que estuviesen haciendo uso de su imagen sin su permiso.

“Hicieron un concurso donde aparecieron seis Chilindrinas blancas, incluyendo a una de color. No tengo nada contra los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando como ‘La Chilindrina’ con la portada de mis fotografías y mi logotipo” anotó la mujer.

Sin embargo todo parece indicar que en redes sociales el mensaje que la mujer intentó enviar manifestando su inconformidad, no fue tomado de la mejor manera, pues la actriz ha sido calificada de "racista" por muchos internautas, que señalan que su verdadero enojo es porque una mujer de color está intentando ser como ella.

"Chespirito ya le hubiese dado un jalón de orejas”, “A María Antonieta de las Nieves no le gusta que personas de color imiten a ‘La Chilindrina”, "Se nos cayó ‘La Chilindrina'", fueron algunos de los comentarios que salieron a relucir tras las declaraciones de la mexicana.

No obstante, la cosa no termina ahí pues Maria Antonieta no titubeo al dar su opinión sobre una mujer peruana que la emula en un show nocturno que suele realizar un baile, que a su parecer no tiene nada que ver con su emblemático personaje.

“Qué cosa más fea, imagínate que una ‘Chilindrina’ en Perú con cerveza en la mano y haciendo un baile difícil de creer, casi casi diría yo erótico. Además, es un chico que no es chico, sino una chica que se cree ‘La Chilindrina’ está fatal”.

