La liendra reveló la jugosa cantidad de dinero que ha logrado tener en su cuenta bancaria

Mauricio Gómez, quien es más conocido en la esfera digital como 'La Liendra', es sin duda uno de los creadores de contenido más exitosos del país. Sus ideas creativas, y sus contenidos enfocados en el humor, no sólo lo sacaron del anonimato, sino que también le han permitido cambiar su estilo de vida, pues quienes siguen al influencer desde sus comienzos, saben que el joven de 22 años no gozaba de muchas comunidades.

Sin embargo, eso ya es cosa del pasado, pues gracias a su arduo trabajo en redes sociales, la Liendra ha logrado darse algunos lujos que en esa época veía muy lejanos. Y es que Mauricio, junto a otras personalidades como Luisa Fernanda W, y Yeferson Cossio, figuran hoy en día como algunos de los creadores de contenido colombianos que más facturan.

De hecho hace poco, en un video publicado en la cuenta de Youtube de un streamer identificado como WestCol, el creador de contenido, quien sostiene una relación con la influencer y empresaria Dani Duke, reveló cuál es la cantidad de dinero más alta que ha tenido en su cuenta.

Aunque si bien, al principio el creador de contenido mostro cierta resistencia, cuando los que estaban presentes se lo pidieron, al final el joven, quien hace poco dijo que se retiraría por tiempo de las redes, dio su brazo a torcer y reveló la cifra.

Así que de acuerdo a las declaraciones de Mauricio, él ha llegado a tener hasta ocho mil millones de pesos colombianos en su cuenta bancaria.

“A mí no me da pena hablarlo, pero públicamente sí porque hay mucha gente a la que le duelen las cifras (...) El nivel de facturación de nosotros es para tener empresa y saber manejar los números” anotó el influencer quien detalló que él no recibe todo el dinero que gana, pues le tienen estipulado algo así como un sueldo que recibe mensualmente.

