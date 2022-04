La Liendra se defiende de quienes lo critican y da consejos a nuevos creadores de contenidos

Uno de los creadores de contenidos más reconocidos en el país es La Liendra , quien por medio de sus redes sociales a diario comparte diferentes videos divertidos para regalarle un buen momento a sus fans.

Recordemos que la red social de Instagram le ha cerrado en varias oportunidades su cuenta personal, en la que tiene millones de seguidores y con la que factura bastante al mes, pero eso no ha sido un problema para él, ya que ha salido adelante y siempre mira el lado positivo de la situación.

Publicidad

Al ser un personaje famoso, siempre está en la mira de muchas personas, quienes aprovechan para criticarlo y opinar acerca de su trabajo, tema que cansó al creador de contenidos y por ese motivo realizó un posteo defendiéndose y aprovechó para dejarle algunos consejos a sus fans que quieran en un futuro ser influencers.

Junto a una foto en la que se ve un poco borroso, La Liendra escribió: "Pocos entienden que es un creador de contenidos (hacer videos) muchos dicen que es fácil, sencillo, pero no están viendo que detrás de todo hay una mente y alguien que creó, grabó, editó y dio empleo para poder realizarlo... Si les gusta esto, háganlo".

Publicidad

Continuó dejándole una pequeña reflexión a sus fans: "Pregúntate que te gustaría compartirle a los demás, que te haría feliz hacer en las redes y hazlo. Pero no creas que esto es fácil... Como todo tiene su ciencia y su proceso, no creas que subes un video y te vuelves millonario... No es así...".

La Liendra dio un consejo a quienes sueñan hacer contenido: "Si me pides un consejo, te diría que lo primordial en las redes sociales... es la constancia, como todo en la vida... Estudia, sé responsable... Pero no creas que es fácil".

Publicidad

El creador de contenidos siempre tiene presente de dónde salió y para dónde va: "Yo empecé sin iPhone ni wifi ni plata... Cree en ti, en lo que sueñas y trabaja duro para lograrlo...".