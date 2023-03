La Segura debe ingresar de nuevo al quirófano; su cuerpo está "podrido de biopolímeros"

Desde hace algún tiempo La Segura ha estado alejada de las redes sociales y hace poco volvió a aparecer por medio de su cuenta personal en Instagram y reveló los motivos por los cuales ha dejado de crear contenidos para las plataformas digitales.

Y es que para nadie es un secreto que la joven ha sufrido mucho con el tema de su salud debido a los biopolímeros que tiene en su cuerpo y precisamente por ese motivo es que se ha alejado un poco, ya que ha tenido algunas citas médicas en las que le han mandado a realizar exámenes con los que se dieron cuenta que su cuerpo "está podrido de biopolímeros", como ella misma lo dijo por medio de un video.

La joven aprovecha su situación para enviarle un mensaje a sus seguidoras para que estén muy al tanto de lo que se inyectan en el cuerpo: "Escúchenme a mí que he pasado por un infierno gracias a los biopolímeros. Vean aprendan del infierno que hemos pasado Jessica Cediel, Marcela Reyes, Lina Tejeiro".

Así mismo, La Segura mostró los resultados de unos exámenes en los que en diferentes partes de su cuerpo se veía una mancha roja que muestra el lugar exacto en el que están los bipolímeros. La joven en su momento dijo que sospechaba que el doctor le iba a decir que se tenía que volver a operar.

"Siento que el man me va a decir que me tienen que intervenir otra vez, pero me da mucho miedo porque me dicen que con las otras resonancias que me hicieron, yo lo tengo muy adentro del músculo, donde hay una terminación nerviosa y allá no puede entrar ningún cirujano. Ellos llegan a un punto".

Para finalizar, la mujer reveló que luego de la cita, el médico le dijo que sí tenía que ingresar al quirófano: "Sí, me tienen que operar otra vez, me tienen que hacer otra cirugía de extracción de biopolímeros... la conclusión es que me tienen que volver a operar de nuevo"

