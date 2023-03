'La segura' preocupa a seguidores con emotivo mensaje: "Quiero irme muy lejos"

La creadora de contenido colombiana Nathalia Segura, más conocida como, 'La Segura'; ha divertido a miles de internautas con sus cómicos videos aptos para cualquier tipo de público, actualmente cuenta con más de 8 millones de seguidores, quienes siguen sus movimientos a todos lados y están al tanto de su nueva relación con el uruguayo que conquistó su corazón.

Aunque la influencer tuvo que ausentarse por temas de salud, donde se encontró en una grave situación, en la que dejó de realizar su trabajo o actividades comunes por más de un año y lo documentó en sus redes sociales; sus seguidores estuvieron al pendiente de su progreso y esperaron a que pudiera seguir brindando su mismo contenido cotidiano; aunque al parecer aún enfrenta secuelas tras problemas con biopolímeros y haber sufrido en años anteriores impactos de bala en su espalda baja.

Sin embargo, ahora se ha visto mucho mejor, pues retomó su vida de la mejor manera posible, donde además anunció su nueva relación a distancia que le alegraba sus días mediante varios videos y publicaciones que se asemejan al humor, ya que es la forma en que decidió expresar su vida desde hace algún tiempo; recientemente se viralizó una historia presuntamente publicada desde la cuenta oficial de La Segura, donde escribió: "el mundo y la gente es una mierda... ya no quiero ser parte de él", sin embargo, la parte final fue la que encendió todas las alarmas, "quiero irme muy lejos donde pueda ser feliz", junto al símbolo de una paloma blanca.

A pesar de que no se haya confirmado que las palabras fueran expresadas por la creadora, sus seguidores están a la espera de que comente que fue lo sucedido, dentro de su espera no dudaron en enviarle mensajes motivadores para que no cometa ningún acto de contra de su vida.

