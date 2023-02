La Segura, vestida de hada se bajó la falda y lució con orgullo las 'imperfecciones' de su cuerpo

Una de las influencers más reconocidas del país es La Segura , la cual con su particular forma de ser ha cautivado el corazón de muchos internautas, los cuales han sido cruciales en diferentes momentos difíciles por los que ha pasado.

Luego de ser una de las figuras de la farándula que ha hecho público su problema de salud con los polémicos biopolímeros, la influencer subió a sus redes sociales varias imágenes y videos, mostrando su proceso para extraer la sustancia de su cuerpo, dejando en evidencia lo delicado del tema.

La caleña volvió a ser viral luego de que subiera a si cuenta oficial de Instagram un carrete de fotos, en el que posa disfrazada de hada, con un vestido de baño verde y unas alas pequeñas que pusieron a fantasear a amas de uno.

Sin embargo lo más importante de dicha publicación es el mensaje que quiso dar, iniciando así: “Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura, y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones.”

Las imágenes dejan ver el cuerpo al natural de la caleña, en donde se ven las marcas de sus cirugías y lagunas estrías en sus piernas, mostrando que la perfección no hace parte de la belleza y que es una mujer muy segura: “Hoy, con estas fotos muy personales me desnudo ante ustedes con la que ha sido una de mis mayores inseguridades después de una mala cirugía; en la cual me dejaron fibrosis en mis piernas y abdomen.”

La Segura finaliza su publicación invitando a las mujeres a que se amen como son: "Hoy decido por primera vez en muchos años; empezar a amarme tal cual como soy, y entender que soy humana, igual que tú que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen, ¡con gorditos y demás! Solo paso a decirte… ÁMATE TAL CUAL SOS”.

