La ÚNICA parte del cuerpo que Yuly Ferreira le deja tocar a Fabián Ríos

El pasado 22 de enero Yuly Ferreira y Fabián Ríos le dieron la bienvenida al mundo a su hijo David.

Con varias fotografías en sus redes sociales han registrado varios momentos en familia.

Recientemente publicaron unas imágenes que desataron risas entre los seguidores de ambos, sensación que no siente para nada el actor.

De acuerdo con los mensajes, ambos están en cuarentena y la Yuly no ha dejado que Fabián se le acerque mucho para evitar tentaciones.

“A ver @fabianrioss confórmese con el dedito mijito, porque usted está en cuarentena mi león... miauuuuuuu”, escribió ella.

En otra imagen similar, Ríos compartió lo siguiente: “cuidado @yulyferreira no me toque así porque con esta cuarentena que se me ha hecho eterna no respondo. (No moleste al león porque le ruge)”, le contestó.

