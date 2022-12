Laura Acuña publicó por primera vez una foto desnuda y le PIDIERON hasta matrimonio

Por primera vez, Laura Acuña publicó en Instagram una foto desnuda, usando solo las manos para cubrir sus senos.

Como es muy recatada en redes, al mostrar un poco más de piel, sus fans quedaron más enamorados.

Aunque la verdadera intención de la santandereana era interactuar con sus seguidores con una pregunta que les hizo, solo algunos respondieron a ella, otros sí se fijaron en su belleza.

“¿Alguna vez han querido devolver el tiempo? ¿Han deseado estar nuevamente en algún momento de su vida? ¿Cuál? Los leo. Nota al pie: Esta foto NO ES un #tbt pero me fascina. The best”, preguntó.

“Me caso”, “quita esa mano y déjanos soñar”, “hermosa como siempre en esa foto”, fueron solo algunos de los tantos piropos que recibió.

