Laura Tobón está preocupada por la salud de su bebé: “Tiene una malformación vascular”

Laura Tobón es una de las mujeres más hermosas que hay en Colombia y quien se ha sabido ganar el amor de sus millones de seguidores gracias a mostrarse tal cual es por medio de las redes sociales.

La presentadora suele compartir en su cuenta personal de Instagram algunos momentos que vive en el aspecto laboral y personal, por ese motivo ha publicado algunas fotos y videos de su bebé Lucca y ha mostrado el crecimiento del bebé.

Sin embargo, hace poco Laura contó que algo en la salud de su hijo la tenía preocupada pues le había salido una mancha en uno de los dedos de su manita, por ese motivo fue a ver a varios médicos quienes le dieron un parte de tranquilidad y le dijeron que es algo común.

"No les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me ha preocupado. Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y aun neurólogo y todos me dijeron lo mismo, es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos, pero uno como mamá siempre se va a preocupar. La manchita ha ido creciendo", contó Laura en su Instagram.

Luego procedió a mostrar la mancha de Lucca y escribió pidiendo la opinión de sus seguidoras que son mamás: "Aunque me dicen que no es peligroso, quiero preguntarles a algunas mamás si sus bebés tienen de pronto algo parecido, las leo".

Lucca, hijo de Laura Tobón

/Foto: Instagram de Laura Tobón

Ante esto, varias fans le dejaron mensajes con un parte de tranquilas asegurando que a sus bebés también les habían salido manchas de ese tipo pero con el paso de los años se les desaparecieron: "Mi niña la tenía en la cabeza y con el tiempo se desapareció", "muchas personas nacen con eso, crece pero no ocasionan ninguna condición preocupante", son algunos de los comentarios en Instagram.

