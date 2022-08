Mile Vergara, actriz, cantante y presentadora, conocida por su participación en varias series y programas de televisión, a través de su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores la alegría tan inmensa que siente, al ser dada de alta del hospital.

La actriz barranquillera sufrió una isquemia cerebral hace dos meses, lo que le ocasiono que la mitad de su cuerpo quedara completamente inmóvil y se procediera a llevar un tratamiento estricto y de manera cautelosa con todo el apoyo de especialistas.

En una de las publicaciones en su cuenta de Instagram, hace dos videos junto a su hijo, manifestando estar mucho mejor y adjunta una fotografía con un cigarrillo en la mano, dejando un mensaje muy directo y lleno de ánimo a sus seguidores.

“Hola mis amores hermosos, paso a saludarlos con mi hijo José. El que parece mi papá, me jode, me regaña y no me deja fumar cigarrillo. No me deja ni ca%$! En paz. Los queremos mucho, ya me siento mejor. Así qué prepárense porque de aquí para Hollywood a ser la mamá de Sofía Vergara”, escribió en la descripción de la publicación.

En los videos la actriz dio unas cortas palabras, pues su voz se notaba algo cansada, pero en su semblante se evidenció la alegría por estar de nuevo en su hogar.

“Besos a toda la gente que me ayudó, que se hizo presente, porque fueron más de 3 mil personas que se hicieron presentes con mi enfermedad”, dijo Mile Vergara.

En una segunda publicación donde compartió una galería de fotos, se le observa en silla de ruedas, la actriz afirmó que se encuentra en un tratamiento de desintoxicación y que está disminuyendo progresivamente el consumo del cigarrillo y las bebidas negras.

“Hola amados, aquí mejorándome del cachetadón que me dio el de arriba. Gracias por todos sus mensajes me he sentido muy amada y eso me sana, un beso para todos! ¿Cuál fue la foto que les gusto más? Lo estoy leyendo amados”, escribió junto a la publicación en su cuenta de Instagram Vergara.

En la red social, Mile recibió muchos comentarios por parte de varias personas allegadas y de sus seguidores, donde le manifestaron todo su apoyo y le dejaron mucho ánimo para verla nuevamente haciendo lo que más le gusta.

“Tu energía me mantiene y esa alegría intacta”, “Así es, seguirá siendo nuestro orgullo, mi cantante favorita. Te envió un fuerte abrazo querida Mile”, “Que bueno que estés mejor”, “Estás bella. Vamos, sigue que todo se puede. Te queremos mucho”, escribieron en las publicaciones de la actriz.