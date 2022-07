El romance entre el cantante colombiano Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel fue uno de los más admirados y comentados en su momento. Por ende su ruptura dejó muchos corazones rotos entre sus seguidores quienes aún guardan la esperanza de que en algún momento se pueda dar una posible reconciliación.

Sin embargo todo parecería indicar que para Sebastián esa posibilidad es cada vez más nula pues aunque desde que terminó con Tini no ha tenido ningún romance, en las últimas semanas ha sido visto con una hermosísima mujer que podría ser quien lo haga darse un nuevo chance en los asuntos del amor.

Publicidad

Getty Images /Getty Images

Se trata de una modelo estadounidense de 30 años identificada como Cindy Prado, quien suele ser muy activa en su cuenta de Instagram. Según lo indicó una presentadora de un programa argentino llamado 'Mañanísima', la mujer acompañaría al interprete de 'Tacones Rojos' a todas partes sólo que ha tratado pasar desapercibida.

"Lo hacen disimuladamente, para que no se note mucho. Ella lo acompaña siempre, están todo el tiempo juntos. Tengo entendido que no habla español porque en sus redes siempre habla en inglés, le escribí pero no me confirmó ni me desmintió el romance", afirmó la mujer, quien al parecer 'se puso la 10' para revelar el misterio, sin embargo todo parece indicar que sus esfuerzos fueron fallidos.

Publicidad

Por lo tanto falta esperar que Sebastián o Cindy suelten más pistas, pues hasta el momento ambos han sido muy reservados. De hecho actualmente Cindy mostró que regresó a su casa en Miami, mientras que Sebastián lo último que publicó es que se encontraba de viaje en Santander.