Llegó el TRAILER la nueva película de Maleja Restrepo y Tatán Mejía

Maleja Restrepo y su esposo, el deportista Tatán Mejía, protagonizarán ‘Mamá al volante’, un largometraje en el que personifican una pareja clase media que tiene problemas económicos y que se ve obligada a cambiar de roles.

La pareja tiene que cambiar su cotidianidad e intercambiar papeles, pues el esposo, interpretado por Tatán, que es taxista, sufre un ataque de estrés y debe entregarle su vehículo a su esposa para que traiga el sustento al hogar.

Así, el esposo debe cuidar de sus hijas y realizar las labores del hogar lo cual resulta ser un desastre, mientras Maleja maneja el taxi y vive un sin número de aventuras.

Aquí está el tráiler:

