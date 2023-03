Llueven críticas a Ariel Osorio por supuesta indiferencia ante el desmayo de Elianis Garrido

Ariel Osorio es un presentador de farándula de un canal nacional de Colombia, sin embargo recientemente ha presentado grandes críticas y se encuentra en el ojo de todos debido a la reacción que tuvo luego de que su compañera de estudio, la presentadora Elianis Garrido sufriera un percanse de salud y terminara en el suelo de la grabación luego de un desmayo.

Aunque el presentador inmediatamente mostró su cara de preocupación y entre cortadas palabras dijo; "vamos a comerciales", donde termina la grabación expuesta, no se pudo ver la reacción completa del presentador. Varias personas de la producción corrieron a auxiliar a Elianis, quien minutos antes había estado tosiendo en repetidas ocasiones y aparentaba no estar muy estable, sin embargo, en un momento crítico decidió reitrarse de cámaras, pero al dar el primer paso cayó en el suelo y se escuchó el golpe en la transmisión.

Por tal motivo, los seguidores del canal le enviaron todo tipo de mensajes a Ariel: “No pero ese compañero de sed la verdad no se le vio preocupación de ninguna terrible esa clase de compañeros", "Literalmente no le importó nada que su compañera se haya caído", "No entiendo como pudo seguir hablando después de ver a su compañera así, terrible", fueron algunos comentarios.

Aunque también algunos recalcaron que hizo lo mejor que pudo, ya que él no era especialista médico para saber que precauciones necesitaba tener Elianis en el momento, y muchas veces no estorbar es la mejor ayuda, además se recalcó su profesionalismo al darle una pausa al programa ante la situación, "ni modo que saliera corriendo y dejara todo así", expresó otra persona de acuerdo con el presentador.

Sin embargo, la situación de Ariel está siendo complicada porque ha mostrado que este tipo de mensajes le afectaron demasiado, pues tiene un gran aprecio por su compañera y se preocupó por su estado de salud.

