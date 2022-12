"¿Lo de tu esposa era estrategia publicitaria?" Preguntaron a Yeison Jiménez y él respondió

Yeison Jiménez es uno de los artistas de música popular más famosos del momento. Su historia de vida y sus éxitos musicales lo han llevado a tener un lugar privilegiado en el corazón de los colombianos.

Una de las cosas que más admiran los fanáticos es la relación tan linda que tiene con su familia. Aunque recientemente había anunciado que se separaría de su esposa Sonia Restrepo, lo cierto es que se le ha visto acompañado de ella en varios momentos y en actitud romántica.

El confuso episodio en su vida sentimental hizo pensar a algunos que se trataba de "estrategia publicitaria". Sin embargo, Yeison quiso aclarar que no es así y habló claro del tema cuando alguien le preguntó en Instagram.

"Jamás sería capaz de poner en tela de juicio la felicidad y la estabilidad de mi familia por publicidad. Eso ajmás ha sido así y jamás será así. De hecho fue algo muy serio que va mejorando", dijo Yeison.

Además, respondió a la pregunta que tienen muchos seguidores y es por qué su esposa no tiene redes sociales.

"Porque es inteligente y si tiene, pero pa´vigilarme. Jajajaaja no, eso no va. Una mujer, esposa de un cantante es mejor que no", recalcó.