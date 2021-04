"Los que me conocen saben que me gustan cari-malucos": Dani Duke sobre La Liendra

La Liendra y Dani Duke tienen un noviazgo desde hace varios meses, pese a las constantes críticas que reciben en redes sociales , pues muchos aseguran que no son "el uno para el otro".

Sin embargo, la joven influenciadora se sinceró con Andrea Valdiri en un live y habló de su relación con Mauricio, más conocido como La Liendra, y reveló las cualidades que más le gustan de su novio.

La joven dejó claro cómo se conocieron y resalta que es un hombre al que admira por juicioso y disciplinado. Sin embargo, asegura que considera que su relación la mantiene en privado.

"Cuando yo tengo pareja lo que más me importa es la admiración, el respeto y la confianza. Lo que más me cautivó de él fue la admiración. Cuando estuvimos en 'latino kids', que éramos un grupo de influenciadores viviendo juntos en una casa, lo empecé a conocer, a ver lo disciplinado que es. Él se levanta todos los días a las 7:00 a.m. y él ya sabe qué va a hacer de contenido. Es demasiado juicios, demasiado noble y tiene un corazón demasiado lindo", dijo.

Dani Duke también respondió a la pregunta de quienes critican por qué está con él. Además, recalcó que el físico no es lo más importante.

Publicidad

"Él a mí me trata como si yo fuera una princesa. Me hace sentir como una princesa. Los que me conocen bien saben que a mí me gustan cari-malucos. Yo no sería capaz de estar con un hombre, y no juzgo a quienes les gustan, que vaya todo el tiempo a jugar golf, me gustan más de calle", resaltó.