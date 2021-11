Lowe León y Andrea Valdiri: nuevo escándalo en redes por parternidad de Adhara

A través de varias publicaciones en Instagram , Lowe León , expareja sentimental de Andrea Valdiri, arremetió contra la influenciadora ya que asegura que él no es el padre de Adhara, por lo que exige una prueba de paternidad para revelar la verdad.

Por otro lado, se conoció que el artista recurrió a instancias legales para que le colaboren con su proceso; sin embargo, se ha mostrado poco satisfecho, razón por la que terminó haciendo público este escándalo que también compromete a Felipe Saruma, actual novio de la bailarina.

En una de las publicaciones que hizo León, escribió lo siguiente: "Los caballeros no tenemos memoria, pero he llegado a mi limite. Nadie tiene el derecho de robarle el derecho a un hijo de conocer a su padre. Me mamé de este cuentico y el silencio que la "ley" me obliga a mantener (...) Que pase lo que tenga que pasar", advirtió.

No satisfecho con lo anterior, el barranquillero asegura que le pidió a Valdiri y a jueces de la República "varias vías de conciliación pacífica y objetiva con respecto a la prueba de paternidad de Adhara", sin obtener resultado alguno.

Por último, León concluyó que"la prueba de paternidad no solamente es para determinar el ADN, es la vía legal para salvaguardar los derechos de la niña. Como ya me aburrí del manejo legal de esta situación, hagamos este seguimiento de manera pública. El que nada debe nada teme ", puntualizó.

Ante estas acusaciones, Valdiri no se quedó callada y decidió opinar en su perfil de Instagram en el que tiene más de 6.9 millones de seguidores.

"Quiero tocar un tema que creo que le cae a todo el mundo, se llama 'cerrando ciclos'. Para tú recibir las grandes bendiciones que te trae Dios, como por ejemplo tu nuevo matrimonio, (refiriéndose a Lowe) tu nuevo trabajo, tus nuevos amigos, tú tienes que dejar el pasado quieto atrás", comentó la influenciadora.

Sin embargo, no todo para ahí; pues la tensión aumentó en el momento en que Valdiri le dijo a su expareja que "para eso están las leyes y las leyes se cumplen, pero esperate un momento, tan raro si tú tienes las mejores relaciones en la Fiscalía".

El cantante, al escuchar lo anterior, volvió a objetar en contra de la barranquillera: "Yo creo que tú eres la persona menos indicada para hablar de eso si es que aquí el que maneja las cosas de antojo no soy yo, eres tú".

Finalmente, Lowe León compartió una 'prueba reina' con la que despejaría muchas dudas sobre si es padre de Adhara o no, asegurando que Felipe Saruma sería el verdadero progenitor.