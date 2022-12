Luisa Castro publica por primera vez foto junto a Reykon; estarían confirmando su relación

Luisa Castro sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías junto al artista urbano Reikon, con quien se viene rumorando que hace varios meses tiene una relación amorosa; se dejaron ver celebrando festividades de diciembre.

Vale la pena mencionar que en anteriores ocasiones se les ha relacionado; sin embargo, ninguno de los dos ha salido a desmentir o a confirmar su cercanía. Así mismo, en una entrevista, la influenciadora manifestó que no le gustaba referirse al tema.

Al parecer, los reencuentros familiares por motivo de las festividades de diciembre causaron que esta pareja compartiera fotografías juntos, felices y acompañados de sus seres queridos. Usuarios en redes aseguran que esta sería la prueba reina de que son novios.

Otros usuarios aprovecharon para sacar los 'trapitos al sol' y para mencionar a La Liendra, quien es expareja de la influencer; para varios, Reikon sí es merecedor del éxito de la joven y su belleza.

Fue la misma modelo quien compartió en sus stories de Instagram la reunión junto a sus amigos y familiares; en otra fotografía se deja ver junto al intérprete de 'La suite'.

"Amo que ella nunca habló mal y siempre actúo súper madura", "Gracias a Dios… ella es divina y se ven hermoso. Merece un hombre a su nivel de belleza. La liendra la bajaba de nivel", "me encantan pero ojalá sigan cuidando su relación y la mantengan en privado", "me encantan que no den de que hablar y cómo cuidan su relación", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.

