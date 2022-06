Luisa Fernanda W le responde a seguidores que cuestionan su segundo embarazo

Luisa Fernanda W ha estado en los portales de diferentes medios de comunicación debido a la noticia de su segundo embarazo.

La joven suele ser muy activa en las redes sociales en las que le gusta compartir su punto de vista sobre algunos temas y algunas experiencias con sus millones de seguidores en todo el mundo, como por ejemplo contar cómo está sobrellevando su maternidad.

Hace poco, la empresaria de maquillaje decidió poner la caja de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram , y como siempre sucede, un seguidor le dejó una pregunta incómoda, algo que Luisa Fernanda W no dudó en responder.

La persona le dijo: "Porque decidiste tener otro hijo tan rápido, estando Máximo aún tan pequeñito".

La influencer le respondió sin tapujos: "¿Rápido para quién? Si es rápido para ti es súper respetable, para mí sucedió en el tiempo de Dios, que es perfecto. Para mí el tiempo es como tan raro, yo opino que el tiempo pasa tan rápido que yo intento de vivir el aquí y el ahora y si Dios me dio la oportunidad de tener un bebito seguidito con Máximo me parece espectacular.

De hecho, me encanta la idea de criarlos junticos, que desde bebés entiendan esa hermandad, que eso será todo un proceso, pero me encanta la idea de que los dos crezcan junticos".

De esta manera, Luisa dejó claro que todo está perfecto para la pareja y esperan con ansias a su segundo bebé.

Recordemos que hace poco Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se enteraron que viene en camino otro varón, por lo que elegir el nombre no fue problema, ya que ambos habían dicho hace algún tiempo que iba a ser unisex: "Lo que sea, lo que quiera Dios, no tengo problema con eso y además sea niño o niña, ya tiene su nombre, porque el nombre es unisex".

Luisa dijo: "bueno, les cuento pues que a Domenic, porque así se llama mi segundo hijo, lo estamos esperando con mucha ansiedad y todavía falta medio embarazo. Sí se llama así, Domenic, no como el famoso Dominic, sino con e, ese nombre lo teníamos hace rato, ya sea para niño o para niña, si hubiera sido niña se llamaría igual".