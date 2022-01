Luisa Fernanda W revela a qué se debía el enojo de Pipe Bueno cuando viajó a Medellín

Últimamente, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno aparecen cada vez más juntos en sus redes sociales , demostrando que ese amor, que los ha caracterizado desde el principio de su relación, vale más que cualquier enojo.

A raíz de la cantidad de mensajes que le han llegado sobre si está distanciada del padre de su hijo, la influencer aprovechó para desmentir ciertos rumores que circulaban y también reveló el porqué se había indispuesto el cantante de música popular en su última aventura.

Publicidad

Mediante la dinámica de 'preguntas y respuestas', y mientras se movilizaba con Pipe en un carro, la empresaria aclaró en sus historias de Instagram que todo estaba de la mejor manera entre ellos dos, reflejando que el viaje que hizo a Medellín el pasado 16 de enero con su mejor amiga, Marilyn Oquendo, era tema del pasado.

Publicidad

Además de esto, un fanático le preguntó "¿Por qué había borrado el en vivo?" que grabó ese día, con copitas de más, si " había quedado súper" ; por su parte, Luisa Fernanda respondió que no lo quería tener en su perfil, pero que aún así le seguía gustando mucho y que todavía lo conserva en la galería de su celular.

Finalmente, un usuario le hizo la pregunta del millón, al cuestionarle si Pipe ya la había perdonado por pegarse esa 'escapadita'. Cabe recordar que, en una anterior oportunidad, el intérprete de 'Guaro' apareció en un video reflejando su disgusto con la influencer una vez regreso a Bogotá.

Publicidad

"Todo bien. Lo que sucede es que ese día Pipe no se enojó porque yo me fui, sino que precisamente ese día al niño le dio por hacer una reserva en un restaurante y yo no sabía", manifestó la empresaria y esclareciendo el motivo de la bronca de su pareja.