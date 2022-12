Luly Bossa se quitó la ropa y dio un abrebocas de su contenido en OnlyFans

Luly Bossa es sin lugar a dudas una de las mujeres más bellas que hay en la televisión colombiana y quien con más de 3 décadas actuando se ha sabido ganar el cariño de su público con cada uno de los papeles que ha interpretado en diferentes telenovelas nacionales.

La actriz suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que publica todo tipo de contenido, como fotos o videos subidos de tono, dejando ver cada una de sus espectaculares curvas a sus 58 años, resultado de ser tan aplicada al momento de hacer ejercicio.

Luly Bossa es el sueño de muchos de sus seguidores, por ese motivo le encanta regalarles contenidos candentes que dejan poco a la imaginación, tanto es así que hace poco publicó una imagen que puso a volar las ideas de los internautas.

La actriz decidió posar totalmente desnuda usando algunas cadenas en sus caderas, pero lo que más llamó la atención fue que esta imagen la usó para hacerle publicidad a su cuenta personal en OnlyFans.

Junto a su posteo ella escribió: "Suscríbete y recibe mi contenido exclusivo".

Luly Bossa, actriz colombiana /Foto: Instagram Luly Bossa

Por otro lado, recordemos que en su Instagram la actriz publica algunas sesiones de fotos que realiza, tanto es así que hace algunos meses publicó varias fotos derrochando sensualidad con lencería de color negra con encajes.

En su momento escribió en la publicación sentirse orgullosa de su trabajo: "He trabajado durísimo y no me arrepiento del esfuerzo de cada día, de cada hora y media que le doy a mi mente y que resulta en algo que solo veo cuando hago estas fotos".

Y es que allí se ve a una Luly Bossa relajada en su sillón mostrando cada una de sus curvas, cuerpo que más de una veinteañera desearía tener, pero es el resultado de sus arduas rutinas de ejercicio.

