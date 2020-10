"Son dos sandías", le dicen a la mamá de La Segura al conocer su talla de brasier

View this post on Instagram

La mamá de La Segura habló de su pasado cuando realizó películas para adultos 🤯 Además, reveló que actualmente no gana dinero por dichos videos y que esta decisión la tomó en medio de una desesperación 😰 Asimismo, contó cómo se la lleva con el papá de sus dos hijos mayores y su experiencia como madre soltera 😱 Alexa también aprovechó para responder que ningún novio de su hija se ha fijado en ella 🤩 ¿Qué tal les pareció el En Vivo?🤔