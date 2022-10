Mamá de Yina Calderón recibe críticas luego de hablar 'sin pelos en la lengua' de otros influencers

Merly Ome es la mamá de la empresaria de fajas, Yina Calderón, y quien durante el fin de semana dio bastante de qué hablar luego de dar su opinión sobre diferentes influencers nacionales.

En la filmación que se viralizó en varias plataformas digitales se puede ver a Yina realizar un "juego" con su mamá en el que la empresaria le mostraba algunas fotos a su progenitora y ella debía decir qué opinaba sobre ellos.

Publicidad

"Voy a poner unas fotos de ‘influencers’ acá, unos que mi mamá conoce y otros no, y ella me va a decir qué percepción le dan", comenzó diciendo Yina.

Para empezar con la actividad apareció una foto del creador de contenidos Yeferson Cossio por lo que Merly dijo: "Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos".

Luego, Yina le mostró una foto de La Jessu y la actitud de la mujer causó controversia pues simuló asustarse y dijo que era "un espanto".

Al juego llegó La Liendra y Merly aseguró que "lo tiene chiquito, ¿eso, pa’ qué? ¿Eso, pa’ qué, chiquito?".

Publicidad

La mamá de la empresaria luego habló de Epa Colombia: "ella me ha ofendido bastante, pero igual, es una muchacha que ha ido creciendo, igual que usted. Y hagan alianza las dos, porque son igual de locas las dos".

Luego Merly no se quedó callada al momento de opinar sobre Andrea Valdiri: "Ella es muy bonita, pero ella fue la que perdió la plata, le pasó igual que a mí. Come y come y come y pierde uno la plata... Ella la ofendió bastante, la vez del cloro y todo eso".

Publicidad

Al final de la dinámica, Yina aclaró que la opinión de su mamá no tenía nada que ver a lo que ella pensaba, todo esto para evitarse problemas a futuro: "Quiero aclarar: Yina Calderón no se hace responsable de las acusaciones y palabras de la señora que está aquí, al lado. Simplemente les puse la foto. También, quiero aclarar, en segunda instancia, que yo también acepto todo lo que digan de mí… Y, por último, quiero aclarar que Yina Marcela Calderón Ome no es amiga de ninguno de los susodichos anteriormente nombrados y, tampoco, de su agrado...".

Te puede interesar: Hotel y Spa para Maskotas