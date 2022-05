"Mamita linda": Ana Karina Soto visita la tumba de su mamá y conmueve en las redes

Hace algunos días se dio a conocer la triste noticia de la muerte de la señora Juana de Dios Arévalo de Soto, mamá de la presentadora Ana Karina Soto .

La mujer sufrió un accidente doméstico en el cual se golpeó su cabeza y tuvo una fisura en el cerebro y un derrame interno. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por salvar su vida, la mujer no resistió y murió.

Ana Karina por medio de sus redes sociales dedicó unas tiernas palabras a su mamá a manera de despedida. En su momento escribió junto a algunas fotos: "Vuela alto Mamita preciosa. Te amo con todo mi corazón, con mi alma y mi vida entera. Gracias, muchas gracias por ser la mejor mamá del universo, la más amorosa, generosa, tierna, detallista, respetuosa, inteligente y divertida, siempre fuiste ejemplo para todos...".

Ahora, la presentadora de noticias grabó un video mientras visitaba la tumba de su mamá. Allí se ve a la mujer llevando unas flores en su mano mientras dice: "Miren, vinimos a ver cómo está, cómo va su vida de descanso... Mamita linda, hermosa mi reina".

Esta filmación salió de los más profundo del corazón de la presentadora; sin embargo, no fue muy bien recibida por algunos internautas que la criticaron por grabar un momento tan íntimo.

La filmación fue rescatada por la cuenta de Losétodo, y allí algunos usuarios dejaron sus comentarios: "No lo puedo creer ahora todo es un show para monetizar 😕", "Que necesidad hay de publicar todo 🤦‍♀️", "Ay Dios, no es por criticar pero a tan pocos días y mostrando eso no me parece.", y muchos más.