Marcela Reyes responde a quienes la critican por lanzar plata en Expobelleza 2022

Durante el pasado fin de semana se realizó en Medellín Expobelleza 2022, un lugar en el que varios emprendedores mostraron sus productos y se dieron a conocer al público. Una de las que armó su stand durante la feria, fue la empresaria de fajas Yina Calderón quien tuvo como invitada a la Dj de guaracha Marcela Reyes.

La hermosa mujer fue criticada fuertemente en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se le ve lanzando plata a los asistentes.

Una de las que rechazó la actitud de la artista fue la exnovia de La Liendra, Mercedes Uhía. En su Instagram escribió: "Para mí el acto más humillante que un ser humano puede hacerles a otros es tirarles plata aventada y que todos se tiren desesperadamente al piso y se peleen por eso".

Ante esto, Marcela Reyes se defendió y varios internautas dijeron que sus palabras sonaron bastante 'sobradas'.

"A mí me encanta el dinero. Entiendo que como tú no has salido del país, tienes ese pensamiento tan criollo de que la plata no se tira. La gente abundante regala dinero, tira la plata. Me ha pasado en Australia, en Estados Unidos, en México", dijo la Dj.

Además, mostró que se compró una pistola que lanza billetes y aseguró que la va a utilizar durante sus conciertos.

Marcela Reyes ha dado de qué hablar en los últimos días. Recordemos que hace poco publicó una foto bastante subida de tono en la que usaba una tanga de malla, sin embargo, los internautas dijeron que su zona íntima se veía algo oscura.

Sus más de dos millones de seguidores en Instagram no dudaron en llenar el posteo con mensajes como: "Eres una mujer tan hermosa y tan admirable y con una luz tan brillante que tú no necesitas subir este tipo de fotos enseñando demás", "Nada a la imaginación 🙁", "Con la plata que dice tener hágase un blanqueamiento urgente en la parte íntima 🥴🤢", "Tienes ese chochito quemado😄", y muchos más.