María Gabriela Isler y Mauro Urquijo derrochan amor y se dejan ver besándose

Mario Urquijo y Maria Gabriela Isler han demostrado que aunque en la vida se presenten inconvenientes, el amor sobrepasa todo esto, por ese motivo la pareja se volvió a unir después de vivir algunos meses complicados.

Aprovechando las fiestas de fin de año, ambos se dejaron ver en sus redes sociales muy enamoradas y derrochando amor, dejando claro que el qué dirán poco les importa y viven el presente al máximo.

Por esto hace poco se viralizó una foto en la que se ve a la pareja dándose un beso, imagen que fue aplaudida por muchos y otras personas los criticaron pues recordemos que hace algún tiempo ambos se 'sacaron los trapitos al sol' al contar algunas intimidades.

Recordemos que al principio de la relación el actor Mauro Urquijo siempre dijo que se había enamorado de Gabriela no por ser trans sino que al verla él sintió que era una mujer y quedó totalmente cautivado, sin embargo, parece ser que en algún momento esta opinión cambió por parte Mauro y según Isler él se quiso lavar las manos diciendo que no estaba en sus cinco sentidos durante la relación.

Durante una entrevista con el programa 'Lo sé todo', la mujer habló sobre el tema: "Él estuvo fue íntimamente conmigo, con una mujer. ¿por qué dice que no estaba lúcido cuando se metió conmigo?".

En su momento continuó diciendo: "Si vemos los capítulos anteriores, en todas las entrevistas, todos concuerdan con el mismo patrón que dice: ‘Yo me enamoré de María Gabriela no porque me haya dicho que era una mujer trans, sino fue por verla me pareció una mujer’. Entonces, él ahora se quiere lavar las manos y colocar su orientación sexual quizás para conseguirse una mujer".

Después de este 'rifi rafe' de acusaciones, parece ser que todo quedó en el olvido y ahora la pareja de nuevo vive las mieles del amor y así lo dejan claro en sus redes sociales.

