"Martín Elías tiró el timón": revelan nuevos detalles de accidente en que murió el artista

Armando Quintero el conductor que acompañaba al cantante de música vallenata Martín Elías la madrugada en la que ocurrió el lamentable accidente de tránsito que le generó la muerte; reveló nuevos e importantes detalles relacionados con el fallecimiento del hijo del 'cacique de la provincia'.

El hombre a quien hace dos meses condenaron a 32 meses de arresto domiciliario, tras comprobar que el día que ocurrió el infortunado hecho iba manejando la camioneta en la que se transportaba junto al artista con exceso de velocidad, habló con un reconocido programa matutino nacional, en el que contó su versión de cómo había ocurrido el accidente.

Quintero explico que inicialmente ellos iban atrás de la camioneta del maestro Rolando Ochoa, quienes iban conduciendo a una velocidad normal. “Yo me puse atrás de ellos a seguirlos. Llegó un momento, en donde Martín Elías dijo, “Mando vamos a acelerar el paso” y yo le dije Martín aquí no se puede acelerar porque esta vía tiene muchos baches, huecos y es inestable”.

Sin embargo, según la versión del conductor, el 'terremoto' del vallenato le dijo que no pasaba nada.

Por dicha razón, él decidió pisar el acelerador y adelantar la camioneta de Ochoa, y fue justo ahí cuando vio la moto que de acuerdo al manifiesto de Quintero, venía en ziczac.

“Luego la moto se me viene sobre la camioneta, en ese momento, Martín me tira el timón y la camioneta sale del lado izquierdo. Luego la llanta cae en un hueco y ella se levanta de la parte de atrás y da botes. Ahí ocurre el accidente”, contó Armando quien también recordó que infortunadamente el cantante vallenato no iba usando el cinturón de seguridad.

Cabe resaltar que al iniciar la entrevista, el hombre no pudo contener su llanto pues según lo indicó, llevar a cuestas la muerte del artista ha sido un suceso muy angustioso para su vida; a tal punto que desde entonces ni dormir tranquilo puede.