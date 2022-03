"Me choca": Dani Duke envía contundente mensaje a quienes la comparan con Luisa Castro

Dani Duke envió un contundente mensaje a quienes la comparan con Luisa Castro, exnovia de su actual pareja, Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra ; la maquilladora fue aplaudida por su inesperada respuesta.

Al parecer, Duke habría lanzado dura "pulla" a Mateo Carvajal, quien recientemente en sus historias hizo la comparación de las dos mujeres . Pese a esto, internautas también le recordaron a la maquilladora que La Liendra también se ha prestado para este tipo de videos.

La respuesta se dio luego de que uno de sus seguidores, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la cuestionara sobre su sentir al ser comparada con Luisa Castro.

"¿Mi diva, no te choca que te comparen con Luisa Castro?", fue la pregunta del usuario.

Por su parte, Dani Duke no demoró en responder: "Realmente lo que me choca es que haya gente tan pobre de contenido que su único contenido sea comparar a dos mujeres hermosas, únicas e irrepetibles; eso es lo que realmente me choca".

La respuesta de la novia de La Liendra no tardó en recibir cientos de comentarios aplaudiendo su madurez y educación.

"Las dos son hermosas", "qué educación la de esta mujer, aprendamos de Dani", "buena respuesta", "ella siempre muy madura", "así se habla", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.