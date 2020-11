Me importa un cu#$: Lina Tejeiro sacó las garras y se defendió de las críticas sobre su ropa

Cansada de que hablen mal de su ropa, Lina Tejeiro se embarrancó y contestó fuertemente a quienes siguen criticándola.

Mientras se maquillaba el rostro y se arreglaba el ‘outfit’, Lina aprovechó para responder de una manera directa y resaltó que la señalaban por ponerse algo mal o algo bien.

“Tienen mucha curiosidad por esto-dijo mientras señalaba las tiras azules que se destacaban en su abdomen-, que qué es, que, si me subí las tangas hasta el cuello, que por qué me coloqué esto tan feo”, comentó la expareja de Andy Rivera.

No obstante, afirmó que le gustaba usar ese conjunto para verse bonita ella misma, no para los demás.

“No me lo están comprando ni nada, sólo me dicen ‘no me gusta tu blusa’ ¿Y?, ¿qué quieres que haga? ¿qué me la cambie por ti? De verdad la gente está muy loca", recalcóla actriz.

Tal parece que a Lina Tejeiro le da “risa” que los críticos de las redes sociales hablen mal de ella, cuando tiempo atrás le enfurecía notablemente.

“Hay que entender que la gente se viste como le gusta y la gente se viste para ellos mismos, no para otros. Yo me visto para mí, no para ustedes”, fue el consejo que dio a todos los que la critican.

“Excelente respuesta”, “Yina Calderón dos, que pereza”, “pero es que si publican todo es para que la gente opine”, fueron algunas de las reacciones que ocasionó con esta publicación.