“Me quedé calva”: la dura secuela que le dejó el COVID a La Segura

La Segura iba en un vehículo de transporte y le contó al chofer la dura secuela que le dejó el COVID-19 y fue que se le ha venido cayendo el cabello.

“Le estaba contando al señor del Uber que me quedé calva mami, después de que me dio COVID. A mí me dio hace como un año, pero sospecho que fui asintomática hace cuatro meses”, reveló la influenciadora.

Como ella ya son varias las personalidades de Colombia que dicen haber tenido secuelas de salud al contraer el coronavirus.

Por fortuna, La Segura pudo vencer la enfermedad y actualmente se encuentra en buenas condiciones de salud.