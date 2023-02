Melissa Martínez pasa por un mal momento; la periodista se quebró al contar la dolorosa situación

Melissa Martínez es una de las famosas que se caracteriza por su sinceridad en las redes sociales , en donde ha abierto su corazón para contarle a sus seguidores cosas de su vida privada y también ha aprovechado para aclarar ciertas situaciones en las que se ha visto involucrada.

En las últimas horas, preocupó a sus fans luego de que subiera unos estados a Instagram en los que contó una difícil situación por la que está pasando al tener que llevar a su mascota a un centro asistencial.

Así lo indicó la presentadora en sus redes: “Aquí llevo a la gordita para la clínica porque amaneció enfermísima. Tiene cara de buena, pero está muy malita”, en la primera historia que subió.

Poco tiempo después y con algunas lágrimas, reveló con la voz quebrada que su pequeña mascota debía quedarse internada en el hospital: “Solo los que tenemos perro entendemos esto. La doctora dijo que se debe quedar por lo menos 24 horas, y es que está bastante maluca. A mí me entró de todo y se me bajó todo. Yo creo que hasta la presión se me bajó”.

Como era de esperarse, los internautas comenzaron a enviarle mensajes y a comentar sus publicaciones, preguntándole respecto a la salud de su amiga de cuatro patas, por lo que la periodista decidió hacer otra historia para contarle a sus seguidores el desenlace de la delicada situación.

“Muchas gracias por preguntar por la gordita. Ella es muy chiquita, entonces, cuando uno tiene animales tan pequeños, los siente muy frágiles, aunque ellos son muy fuertes. El pronóstico inicial es una gastroenteritis hemorrágica. Me tocó dejarla en la clínica. Ella nunca se ha quedado, solo un ratico cuando la esterilizaron y cuando le hacen profilaxis. Hace rato no sentía una angustia así, entré en pánico, pero bueno, va a estar bien”, así lo comentó la barranquillera a través de una historia.

