Melissa Martínez responde a los malos comentarios por sus fotos en revista para adultos

Melissa Martínez es una de las periodistas más queridas a nivel nacional y quien se ha sabido ganar el cariño y respeto de sus fans gracias su talento e inigualable belleza.

Hace algunos días la mujer protagonizó una candente sesión de fotos para la revista SoHo y, aunque no posó con ropa, dejo salir a flote su lado más sensual, cautivando de esta manera la atención de cientos de internautas quienes la llenaron de halagos.

Aun así, Melissa Martínez recibió también criticas, pues como es costumbre, en la revista para adultos las mujeres posan con poca ropa dejando ver mucha piel, algo que no hizo la comunicadora social.

Por ese motivo, decidió responderles de manera contundente a aquellas personas que le dejaron mensajes despectivos. Por medio de un video en su cuenta personal de Instagram, Melissa dijo: "No era necesario para hablar de mi carrera, nunca ha sido necesario. En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carera y mi profesión".

Asimismo, aseguró que en varias oportunidades le habían hecho la propuesta de posar para la revista para adultos, pero ella se había negado.

"Les había dicho que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la revista Soho, cuando tenía otro estilo de fotografías, siempre dije que no porque no lo considere pertinente. Las fotos a mí me parecieron divinas y espectaculares", finalizó diciendo la hermosa mujer.

Por otro lado, recordemos que hace poco se conoció el fin de su relación con el futbolista uruguayo Matías Mier, motivo que llevó a la presentadora a buscar ayuda para superar este triste episodio en su vida.

