Sin que nadie se lo esperara, Greeicy Rendón , por medio de una reciente publicación en su Instagram, reveló que volverá a sus origines como actriz en una nueva serie de Netflix llamada 'Ritmo Salvaje', que se estrenará el próximo 2 de marzo.

"Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejo recuerdos una chimba. Un equipo apasionado detrás de cada detalle y de cada personaje", escribió la cantante en el video que compartió.

En el tráiler posteado por la caleña, se pudo conocer que tanto ella como la actriz Paulina Dávila serán las protagonistas de esta producción inspirada en el baile, el género urbano y bastante drama y realizada por Caracol Televisión S.A .

Entre otros de los detalles que salieron a luz, es la participación de Martina La Peligrosa , la española Cristina Warner, el argentino Juan Manuel Guilera y otras importantes celebridades en esta serie, la cual se grabó en Bogotá.

En cuanto a los fieles fanáticos de la intérprete de 'Amantes', quedaron totalmente sorprendidos ante tal primicia; pues, nunca llegaron a imaginar que su siguiente proyecto artístico tendría que ver con Netflix.

"Ya quiero", "Simplemente, qué chimba", "Qué emoción", "Qué rico es ver cómo @netflixlat trabaja con grandes representaciones colombianas", escribieron en los comentarios, destacándose las reacciones de Mike Bahía, Dani Duke, Maleja Restrepo, entre otros.