“Nada de besos”: Juan Duque y su advertencia a Lina Tejeiro y Aida Victoria Merlano

Juan Duque y Lina Tejeiro se han convertido en una de las parejas más populares y mencionadas en el mundo del entretenimiento por sus diferentes interacciones y publicaciones en sus cuentas de Instagram, destacando además el gran amor que se tienen.

En una celebración por el primer año del restaurante Rancho MX, del famoso cantante de música popular Pipe Bueno y la influencer Luisa Fernanda W, Juan Duque no dudó en dar su opinión luego de que su novia se encontrará con Aida Merlano.

Durante el festejo, Tejeiro y Merlano se saludaron bastante eufóricas y Juan no dudó en interrumpirlas ante tan cariñoso encuentro diciendo: “Hoy nada de besos, hoy no, no más”, impidiendo que la creadora de contenido y la actriz no se besaran como lo han hecho en otra ocasión.

El comentario que hizo Juan Duque causó que Aida Merlano reaccionara de inmediato diciéndole que era un aburrido, al no permitirles demostrase cariño mediante un amistoso beso.

Ante lo sucedido Lina le dijo a Aida: “Nada de besos, si vio”. Luego cambió de tema y también le manifestó a Aida Merlano que ese no era el atuendo de la temática para la fiesta, pues debían ir de negro o blanco y ella estaba vestida de color café.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues varios usuarios manifestaron estar de acuerdo con lo que dijo Duque y otros no tanto, aclarando que en una relación cada uno también puede tomar sus propias decisiones.

Por otro lado, Tejeiro y Duque compartieron en sus cuentas de Instagram fotos e historias de la fiesta en el lujoso restaurante y un video disfrutando juntos bastante acaramelados.

