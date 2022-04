Natalia Durán revela dolorosos detalles sobre abuso sexual que sufrió y lo relaciona con su cáncer

La reconocida actriz Natalia Durán continúa compartiendo con sus seguidores detalles de su vida, incluyendo su salud y temas delicados de su infancia.

Pues hace unos días la también modelo se dirigió a sus cientos de seguidores y les contó cómo va su proceso de recuperación en medio de su lucha contra el cáncer de tiroides que le descubrieron hace unos años.

En medio del diálogo la joven abrió su corazón y contó un detalle íntimo y desagradable de su infancia y el cual le generó una afectación. Pues reveló que fue abusada sexualmente por su propio padre biológico, quien le dio una niñez de maltrato y violencia.

La sorpresiva revelación de Natalia se dio a través de un video que grabó y publicó en sus redes sociales, en las que además detalló algunas situaciones de su infancia, como la violencia que sufrió su mamá por parte de su papá.

“Fue un papá que abusó de mí sexualmente hasta que yo tenía 3 añitos. Abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual, maltrató a mi mamá delante mío. Abusó de ella también”, contó en ese video.

La mujer despertó preocupación en sus fans quienes no dejan de preguntarle cómo se encuentra tras tocar este tema en medio de su enfermedad.

Para resolver más dudas la actriz dio una entrevista a Caracol Radio y amplió un poco más este tema del abuso del que reveló que su mamá nunca lo supo.

Contó que el cáncer ya tenía un precedente en su familia, pues su mamá falleció tras perder una lucha contra esta enfermedad; además relató que su progenitora murió sin saber la tragedia sexual que Natalia padeció a manos de su padre.

Publicidad



“Ella intuitivamente, en algún momento, aunque no lo supo, lo sintió, y fue cuando decidió irse. Pero nunca lo supo… Ella murió sin saberlo. Ella simplemente su intuición de mamá algo le dijo y se fue, pero nunca lo supo”, dijo Durán al medio de comunicación.

Agregó que su mamá no lo supo, en parte, porque su abusador no dejaba marcas contundentes, y señaló que la confusión que los hechos le generaron la llevaron a tardarse varios años en comprender que fue víctima de abuso.

“El abuso genera unas improntas biológicas que generan confusión en la mente y el cerebro. Entonces no es fácil que un niño simplemente diga: ‘Ay, mamá, mira que me pasó esto’. Uno entra en confusión, uno no entiende, uno no tiene una connotación clara”, dijo.

Sobre su enfermedad señaló que considera que tiene que ver con haber callado tanto tiempo el abuso y relaciona el desarrollo de su cáncer con “ese origen emocional que lleva al cuerpo a hacer una reacción frente a eso (abuso)”.

La actriz contó que decidió hablar abiertamente sobre los episodios que sufrió a manos de su papá, “como un acto de sanación” ya que deduce que “el cáncer de tiroides que yo tengo en este momento estoy segura que tiene que ver con el haber callado”.